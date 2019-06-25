В АП узнали, как Клычков преследует инакомыслящих врачей

Валентина Остроушко рассказала, как область борется с Натальей Петиной, и о нервных звонках советника губернатора Сергея Лежнева после письма в администрацию президента

Вчера вечером депутат областного совета Валентина Остроушко опубликовала пост в социальной сети Facebook. В нем руководитель комитета по СМИ приоткрыла невидимые механизмы, действующие в областной администрации и департаменте здравоохранения.

Выяснилось, что когда уволенная главврач поликлиники №2 Орла Наталья Петина «подала в суд иск о восстановлении на работе к правительству области в лице его председателя А.Е. Клычкова, департаментом здравоохранения была организована проверка деятельности самой Петиной» Депутат считает действия облздрава «преследованием за позицию» и отмечает, что обращения в суд и прокуратуру не должны караться комиссиями.

Кроме прочих причин проверок, Остроушко сообщает, что Петина рассказала правоохранительным органам, как именно проходил процесс информатизации медицины в поликлинике №2. Напомним, 60-миллионный контракт выиграла фирма из Белгорода «СофтТраст».

«Прокуратура, ФСБ и не так давно подключившийся к ним УБЭП УМВД практически закончили проверку… И давление на Петину, а также на её семью во время этих проверок только усилилось», — написала депутат.

После этого, чтобы помочь Петиной, Остроушко обратилась в администрацию президента РФ.

«Мне позвонил возмущённый советник губернатора Лежнев и отчитал за обращение в администрацию Президента… В кабинете у меня сидел сотрудник правоохранительных органов (в момент разговора ред.) и изумился этому. <…> С таким советником нам весело. А вот с губернатором , я считаю, у региона проблемы. Он так и не встретился с сотрудниками станции скорой помощи, с жителями забросавшего письмами все инстанции посёлка Долгое (проблемы со строительством школы и больницей), он не поехал в пос. Покровское, чтобы выяснить, почему стали массово увольняться директора и учителя этих же школ, которые готовились к закрытию, но этому помешали прокуратура и КПРФ. Губернатор (Андрей Клычков) дистанцируется от самых злободневных проблем своей же области?» — задается вопросом Остроушко.

Тем временем, по данным депутата, в поликлинику №2 Орла пришла еще одна проверка. Результат предыдущей не устроил чиновников, и руководитель департамента здравоохранения Иван Залогин прислал новую комиссию.

«Я вынуждена поставить в известность администрацию Президента РФ, что обращение к ним является основанием для усиления давления власти на гражданина, пожелавшего отстоять свои права. Думаю, прокуратуре, ФСБ и другим органам также будет интересна эта история: команда Клычкова своими непродуманными, амбициозными действиями создаёт социальную напряженность в регионе», — резюмирует депутат.

ИА «Орелград»

Читайте также:

Увольнение врача обернулось для Клычкова неприятностью

Заместитель Залогина занял место незаконно уволенной главврача поликлиники №2

Почему орловскому губернатору закон не писан?

Прокуратура подала в суд на правительство Орловской области

Представители Клычкова: мнения вице-губернатора и правового управления ничего не значат