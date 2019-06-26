«Яблоко» выдвинуло Чудо на выборы депутата Госдумы от Орловской области

Бизнесмен был связан с главой департамента промышленности Геннадием Парахиным

Кандидат от партии «Яблоко» Валерий Чудо примет участие в выборах депутата Госдумы от Орловской области. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте партии.

«Валерий Чудо родился в 1966 году в Орловской области. Окончил Серпуховское высшее командно-инженерное училище ракетных войск, до 1997 года служил в рядах вооруженных сил. В настоящее время предприниматель, основатель и генеральный директор компании, которая занимается горизонтальным бурением», — рассказали биографию кандидата в партии.

По данным rusprofile.ru, Валерий Чудо является руководителем 3 организаций: «Сантехник», «Агрогазстрой» и «Енич». Все они зарегистрированы в пгт. Змиевка, основной вид деятельности – строительство жилых зданий.

Кстати, Чудо был учредителем региональной общественной организации «Союз предпринимателей «Производственники Орловщины». Ее возглавлял Геннадий Парахин, который сейчас занимает пост начальника департамента промышленности Орловской области.

Ранее намерение участвовать в выборах депутата Госдумы от Орловской области заявили депутаты горсовета Орла Ольга Пилипенко («Единая Россия») и Иван Дынкович (КПРФ), а также активистка Марина Прокофьева (самовыдвижение).

«Справедливая Россия», как и ЛДПР, не называла своего кандидата, но им точно не будет московский экономист Никита Исаев – мы проверили.

ИА «Орелград»