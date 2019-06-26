«Яблоко» выдвинуло Чудо на выборы депутата Госдумы от Орловской области

26.6.2019 | 14:19 Важное, Новости, Политика

Бизнесмен был связан с главой департамента промышленности Геннадием Парахиным

Кандидат от партии «Яблоко» Валерий Чудо примет участие в выборах депутата Госдумы от Орловской области. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте партии.

«Валерий Чудо родился в 1966 году в Орловской области. Окончил Серпуховское высшее командно-инженерное училище ракетных войск, до 1997 года служил в рядах вооруженных сил. В настоящее время предприниматель, основатель и генеральный директор компании, которая занимается горизонтальным бурением», — рассказали биографию кандидата в партии.

По данным rusprofile.ru, Валерий Чудо является руководителем 3 организаций: «Сантехник», «Агрогазстрой» и «Енич». Все они зарегистрированы в пгт. Змиевка, основной вид деятельности – строительство жилых зданий.

Кстати, Чудо был учредителем региональной общественной организации «Союз предпринимателей «Производственники Орловщины». Ее возглавлял Геннадий Парахин, который сейчас занимает пост начальника департамента промышленности Орловской области.

  • Ранее намерение участвовать в выборах депутата Госдумы от Орловской области заявили депутаты горсовета Орла Ольга Пилипенко («Единая Россия») и Иван Дынкович (КПРФ), а также активистка Марина Прокофьева (самовыдвижение).
  • «Справедливая Россия», как и ЛДПР, не называла своего кандидата, но им точно не будет московский экономист Никита Исаев – мы проверили.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования