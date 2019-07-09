Дынкович увидел вопросы в проекте фонтана в сквере Ермолова. Раньше он называл противников маргиналами

Смотрим, как депутат переобулся.

Депутат горсовета Орла, кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Иван Дынкович опубликовал новый пост о спорном проекте благоустройства сквера Ермолова. Напомним, там хотят сделать сухой фонтан и вырубить часть деревьев, против чего выступает ряд активистов и научных работников.

Предыдущий пост на эту тему Дынкович выложил 3 июля. За пять дней депутат значительно смягчил риторику и свою оценку протестам. «Орелград» сравнил обе публикации и сделал подборку цитат коммуниста. Добавим лишь, что в новом посте Дынкович сделал больший упор на вину администрации Орла в протестах.

ИА «Орелград»

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