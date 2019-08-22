Депутат облсовета рассказала, как врачи увольняются из-за чиновников

Валентина Остроушко снова упрекнула губернатора Андрея Клычкова в нежелании решать наболевшие проблемы
Депутат орловского облсовета Валентина Остроушко в своем Facebook обобщила кадровые проблемы медицины Орловской области. Народный избранник подчеркнула, что исполнительная власть во главе с губернатором Андреем Клычковым не хочет решать все эти проблемы, а занимается благоустройством Орла и продавливанием строительства фонтана в сквере Ермолова.
«Орелград» выделяет ключевые пункты из публикации Остроушко.
- Из девяти врачей, которые уволились из отделения реанимации НКМЦ, восемь устроились в Морозовскую больницу Москвы. Их заменили специалисты с меньшим опытом работы.
- Детский онколог (вероятно, имеется в виду Алексей Рябко) уволился, потому что власти не сдержали обещания по развитию детской онкологии.
- Ярослав Швецов, которого Остроушко называет одним из самых перспективных гинекологов Орла, перешел на работу в онкодиспансер.
- Скандальная информатизация медицины, которую делала фирма с вотчины главы облздрава Ивана Залогина, позволяла записываться на месяц вперед. Пациенты уходили к другим врачам, а новые записаться на это же время уже не могли.
- Та же информатизация ставила экстренных больных (переломы, иные травмы, температура) в конец очереди. А Клычков вместо анализа проблем начал сводить счеты с главврачом поликлиники №2 Натальей Петиной и в конечном итоге проиграл ей суд.
- Прокуратура и трудовая инспекция подтвердили, что сотрудники орловской станции скорой помощи недоплачивали за выходные, праздничные дни и работу с перенагрузкой.
- Новый главврач Должанской ЦРБ официально совмещает свою должность с работой стоматолога в Ливнах. В облсовете подсчитали, что с одной работы на другую медик добирается со скоростью 180 км/ч.
ИА «Орелград»
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