Что происходит в детской медицине Орловщины: цитаты

Как уже рассказывал «Орелград», орловская певица Наталья Куприянова забила тревогу – из НКМЦ, ведущего детского медучреждения области, массово увольняются врачи.

По ее словам, заведующий отделением гинекологии НКМЦ Алексей Голубенко и врач-гематолог отделения онкологии Алексей Рябко. На грани увольнения по собственному желанию заведующий отделением онкологии Иван Фисюн.

«НИКТО НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ! Нет перспектив развития совершенно! Нищенские зарплаты, врачей затюкали, поддержки нет! Вопросов больше, чем ответов!! А между тем, дорогие мои орловчане, пока мы с вами тут обсуждаем фонтаны и кинотеатры, у нас разваливается медицина», — писала Куприянова.





Ее публикация вызвала бурную реакцию и властей, и общества, и медиков. «Орелград» собрал главные высказывания.

Глава облздрава Иван Залогин заявил, что медики покидают Орловскую область по «субъективным причинам», не связанным с плохими условиями труда.

«Далеко не всегда роль в наших решениях играет заработная плата или комфорт на рабочем месте. Есть обстоятельства, которые сильнее нас. И это именно те случаи. Мне жаль, что мы теряем таких специалистов, но это жизнь. Будем воспитывать новое поколение врачей», — написал Залогин.

Пресс-служба правительства распространила комментарий Алексея Голубенко. Он заявил, что покидает НКМЦ «исключительно по личным обстоятельствам».

«Это чисто семейный вопрос. Мы переезжаем в Санкт-Петербург, там учится мой сын. Я сам читаю СМИ и вижу, какие причины моего ухода там называют. Это не связано ни с взаимоотношениями с руководством больницы, ни с условиями работы, ни с зарплатой», — процитировали чиновники Голубенко.

К обсуждению присоединился советник губернатора Сергей Лежнев. Он заявил, что не понимает гнев Куприяновой.

«Голубенко и Рябков (Лежнев не смог правильно написать фамилию Рябко – прим. ред.) уезжают сугубо по личным мотивам. Голубенко в Питер, там семья. Думаю каждый из нас поедет к семье. А Рябков к родителям, которые в возрасте и не хотят переезжать жить в Орел. Думаю каждый из нас точно так бы сделал. Более того, у Голубенко был свой личный Кабинет, частный. Поэтому вопрос денег тут вообще не стоял. Иван Фисюн работает и никуда не собирается уходить», — написал Лежнев в комментариях к посту Куприяновой.

В ответ Иван Фисюн заявил, что православная певица рассказала о нем правду.

«Люди, которые ни разу не были в шкуре родителей онкобольных детей позволяют себе обсуждать, оскорблять и осуждать их, обвиняя в самопиаре и хайпе, коим сами непрерывно грешат. Эти же люди, обложившись ботами в соцсетях и заказными горе-блогерами пытаются пустить пыль в глаза отчаявшимся гражданам и осквернить Наталью Куприянову, которая для развития благотворительности и детской онкологии в Орле и по всей России сделала побольше многих чиновников, вместо того, чтобы признать кадровую проблему в области и проводить правильную социальную политику, удерживая эти самые медицинские кадры», — написал Фисюн (орфография и пунктуация сохранены).

Врач добавил, что его коллеги будут держаться ради детей Орла и Курска.





Доктор Рябко возвращается в Донецк по семейным обстоятельствам, подтвердил сенатор от Орловской области Владимир Круглый. Ранее он работал хирургом-онкологом, а затем и главврачом детской областной больницы.

«Никакой катастрофы это за собой не несет. Кроме того, доктор Петрова сейчас находится в декретном отпуске. Возможно, она сейчас выйдет, потому что ее ребенок – уже не младенец. Речь шла о том, что под вопросом становится амбулаторный прием – я думаю, что он будет продолжаться», — сказал член СФ «Истокам».

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Скандалы в орловской медицине начали сменять друг друга, когда департамент здравоохранения возглавил Иван Залогин. Он приехал в Орел весной 2018 года, сменив Александра Лялюхина – его отправили руководить больницей им. Боткина. Залогин был начальником департаментом здравоохранения Белгородской области, но до назначения в Орел работал в госпитале для ветеранов войн. По работе в Белгороде чиновник был знаком с советником губернатора Сергеем Лежневым.

Через полгода власти Орловщины объявили информатизацию местного здравоохранения и выделили на нее 63 млн рублей, хотя ранее, в 2010-2016 годах, на эти цели уже были потрачены сотни миллионов. Конкурсная документация была составлена так, что выиграть могла только одна фирма – белгородское ООО «СофтТраст Инк». Она в итоге и получила контракт.

В ноябре анестезиологи НКМЦ им. З.И. Круглой устроили забастовку. Они требовали повысить зарплату и оплатить им переработки. В больнице пришлось перенести несколько операций. Ситуацией интересовался Следственный комитет.

В феврале чиновники объявили о сокращении станции скорой помощи в Плещеевской больнице, которая обслуживает Орловский район. Им предложили перейти в ССМП областного центра, но отняли «сельские» выплаты.

Реформа вступила в силу с 1 апреля. Медики потребовали от Клычкова и Залогина доукомплектовать бригады и поднять зарплату. Реакции не последовало, и теперь фельдшеры объявили «итальянскую забастовку» — перешли на работу на одну ставку и не выезжают поодиночке. Глава облздрава в ответ заявил, что медики «подогревают ситуацию в политических целях». Между тем о проблемах узнал президент Владимир Путин, к проверке подключились Минздрав, Следственный комитет, прокуратура и Росздравнадзор.

В марте 2019 года вице-спикер облсовета Михаил Вдовин рассказал об очереди в регистратуру областной поликлиники размером в 200 человек, отсутствии мест в гардеробе и большом количестве пациентов, ожидающих приема врача. Вице-спикер подчеркнул, что такое происходит из-за сокращения медработников на селе. На защиту Залогина бросился его старый знакомый Сергей Лежнев: он обвинил депутата во лжи и пиаре на проблемах, которые глава облздрава пытается решить.

Также в марте Андрей Клычков уволил главного врача поликлиники №2 Орла Наталью Петину в связи с достижением предельного возраста. При этом медик имела право доработать до истечения договора в июне 2019 года. По данным «Орелграда», власти уволили Петину, потому что она отказалась подписывать документы по скандальной информатизации здравоохранения.

Прокуратура Орловской области встала на защиту Петиной и направила протест Андрею Клычкову. Областные власти увели дело в суд и проиграли его.

Областные власти отказались восстанавливать Петину в должности и увели дело в суд.

Накануне начала тяжбы в поликлинику №2 заявилась комиссия из сотрудников облздрава, фонда обязательного медстрахования и департамента финансов. После проверки чиновники заявили, что Петина ввела сверхнормативную ставку заведующего эндоскопическим кабинетом под своего супруга и взяла на работу «ближайших родственниц», которые на самом деле не исполняли свои обязанности. Также утверждалось, что Петина подписала акты приемки информатизации медицины с компанией «СофТрастИнк».

Экс-главврач назвала опубликованную информацию фейком. Депутат областного совета Валентина Остроушко довела информацию о ситуации вокруг Петиной до администрации президента. По ее словам, после этого ее попытался отчитать советник губернатора Сергей Лежнев.

ИА «Орелград»