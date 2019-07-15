Орловские медики начали забастовку

Однако пока фельдшеры скорой помощи будут выезжать в неукомплектованных бригадах

С 15 июля медики орловской станции скорой помощи (ССМП) начали итальянскую забастовку. О ее деталях рассказал глава профсоюза Дмитрий Серегин в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, медики начнут работать на одну ставку и откажутся от переработок. Вместе с тем они пока продолжат выезжать в неукомплектованных бригадах. Решение было принято на встрече с представителем прокуратуры Екатериной Давыдовой.

Она рассказала медикам, что по их проблеме идет пять проверок. Их ведут прокуратуры Орловской области и Советского района, Следственный комитет, Росздравнадзор и трудовая инспекция. В этих обстоятельствах «было бы нелогично» отказываться от поездок в неукомплектованных бригадах.

«С 15 числа мы уходим на одну ставку и отказываемся от переработок, это минимум что мы можем сделать, чтобы привлечь внимание к нашей беде под названием чиновники. Пускай теперь они посмотрят, сколько РЕАЛЬНО зарабатывает фельдшер», — написал Серегин.

Борьба орловских медиков

С 1 апреля станции скорой помощи при Плещеевской ЦРБ больше не существует – ее присоединили к орловской ССМП. Теперь медики, которые раньше работали по региональному центру, стали выезжать и в Орловский район, но уже без «сельских» выплат.

В середине апреля 152 сотрудника орловской ССМП обратились к руководству региона с просьбой увеличить им зарплаты, вернуть «сельские» выплаты и доукомплектовать бригады. Адекватной реакции на их письмо не последовало.

Комментируя ситуацию, глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин заявил, что медики политизируют ситуацию. Руслан Перелыгин ответил ему, что политическим делают вопрос сами чиновники.

Медиков косвенно поддержала депутат облсовета Валентина Остроушко. Она заявила, что губернатор Андрей Клычков дистанцируется от самых злободневных проблем своей же области.

Между тем о низких зарплатах орловских медиков узнал президент РФ Владимир Путин — во время «Прямой линии» он увидел смс-сообщение от них и поручил провести проверку. Ее уже начал Следственный комитет.

В начале июля Путин также поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой проанализировать данные о зарплате фельдшеров скорой помощи.

На встрече с федеральным политиком Никитой Исаевым Дмитрий Серегин рассказал, что Клычков не ответил на письмо медиков с просьбой о встрече. Глава реготделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин отметил, что губернатор дистанцируется от решения сложных вопросов.

ИА «Орелград»