Никита Исаев еще раз приедет в Орел

Политик примет участие в пикете «Справедливой России»

Лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев 6 сентября посетит Орловскую область. Как уже сообщал «Орелград», он принимает участие в избирательной кампании «Справедливой России».

Как сообщили в пресс-службе партии, Исаев примет участие в пикете «Справедливой России» по вопросам здравоохранения и образования. Он начнется в сквере Танкистов в 12:30. Затем политик встретится с родителями учеников закрытых сельских школ и работниками станции скорой помощи.

Исаев уже посещал Орел 4 июля. Он констатировал провал мусорной реформы в регионе и общался с медицинскими работниками. Изучив обстановку в Орловской области, политик признал, что у губернатора региона Андрея Клычкова «отсутствует политическая воля», и он самоустраняется от решения злободневных проблем.

Никита Исаев в начале 2000-х годов занимался бизнесом. В политику пришел в 2006 году. Работал в правительстве Ивановской области, госкомитете по делам молодежи (ныне упразднен), министерстве регионального развития. Затем вернулся в бизнес.

Исаев – автор концепции «Новый НЭП – национальная экономическая политика». Она легла в основу движения «Новая Россия», которое было создано в 2016 году. На сайте организации указано, что она «работает над формированием доверия к институтам государственной власти» за счет «активизации политического участия граждан».

Кстати, до «Новой России» Исаев успел побыть председателем президиума политсовета партии «Родина». По слухам, вскоре политик должен возглавить «Справедливую Россию» вместо Сергея Миронова, однако сам Исаев это опровергает.

ИА «Орелград»