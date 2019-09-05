Никита Исаев еще раз приедет в Орел

5.9.2019 | 15:47 Новости, Политика

Политик примет участие в пикете «Справедливой России»

Лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев 6 сентября посетит Орловскую область. Как уже сообщал «Орелград», он принимает участие в избирательной кампании «Справедливой России».

Как сообщили в пресс-службе партии, Исаев примет участие в пикете «Справедливой России» по вопросам здравоохранения и образования. Он начнется в сквере Танкистов в 12:30. Затем политик встретится с родителями учеников закрытых сельских школ и работниками станции скорой помощи.

Исаев уже посещал Орел 4 июля. Он констатировал провал мусорной реформы в регионе и общался с медицинскими работниками. Изучив обстановку в Орловской области, политик признал, что у губернатора региона Андрея Клычкова «отсутствует политическая воля», и он самоустраняется от решения злободневных проблем.

  • Никита Исаев в начале 2000-х годов занимался бизнесом. В политику пришел в 2006 году. Работал в правительстве Ивановской области, госкомитете по делам молодежи (ныне упразднен), министерстве регионального развития. Затем вернулся в бизнес.
  • Исаев – автор концепции «Новый НЭП – национальная экономическая политика». Она легла в основу движения «Новая Россия», которое было создано в 2016 году. На сайте организации указано, что она «работает над формированием доверия к институтам государственной власти» за счет «активизации политического участия граждан».
  • Кстати, до «Новой России» Исаев успел побыть председателем президиума политсовета партии «Родина». По слухам, вскоре политик должен возглавить «Справедливую Россию» вместо Сергея Миронова, однако сам Исаев это опровергает.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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