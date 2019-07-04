Врачи скорой помощи сообщили, что Клычков игнорирует их

На встрече с Никитой Исаевым выяснились неприглядные факты самоустранения главы Орловской области

На круглом столе 4 июля глава профсоюза «Действие» Дмитрий Серегин сообщил, что они хотят добиться встречи с губернатором Орловской области Андреем Клычковым и донести до него свою точку зрения по поводу повышения зарплаты работникам скорой помощи. У медицинских работников есть подозрение, что информация доносится до губернатора через несколько «фильтров».

Оказалось, что глава региона не ответил на письмо медиков с просьбой о встрече. Глава реготделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин отметил, что губернатор дистанцируется от решения сложных вопросов и перекладывает груз на профильных заместителей.

Лидер общественно-политического движения «Новая Россия» экономист Никита Исаев поддержал требования медиков к Клычкову. Есть риск, что если губернатор проигнорирует врачей, протест может перекинуться на другие сферы — например, образование и ЖКХ, отметил он.

Кто такой Никита Исаев? Московский политик поддерживает «Справедливую Россию» на избирательной кампании 2019 года. 4 июля он приехал в Орел и констатировал , что в регионе провалена реализация мусорной реформы.

«Если диалога не будет, то я и «Справедливая Россия» оставляем за собой право поддержать протестное настроение. Будем считать это прямым обращением к губернатору Клычкову», — заявил Исаев.

Он предложил подождать ответа от губернатора до середины следующей недели. Впрочем, Исаев сомневается, что Клычков пойдет на диалог.

«Я понимаю, что у Клычкова отсутствует политическая воля по многим вопросам – мусор, обманутые дольщики. Можно предположить, что губернатор будет самоустраняться. Будем включаться в политическую борьбу», — добавил экономист.

Борьба орловских медиков

С 1 апреля станции скорой помощи при Плещеевской ЦРБ больше не существует – ее присоединили к орловской ССМП. Теперь медики, которые раньше работали по региональному центру, стали выезжать и в Орловский район, но уже без «сельских» выплат.

В середине апреля 152 сотрудника орловской ССМП обратились к руководству региона с просьбой увеличить им зарплаты, вернуть «сельские» выплаты и доукомплектовать бригады. Адекватной реакции на их письмо не последовало.

Комментируя ситуацию, глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин заявил, что медики политизируют ситуацию. Руслан Перелыгин ответил ему, что политическим делают вопрос сами чиновники.

Медиков косвенно поддержала депутат облсовета Валентина Остроушко. Она заявила, что губернатор Андрей Клычков дистанцируется от самых злободневных проблем своей же области.

Между тем о низких зарплатах орловских медиков узнал президент РФ Владимир Путин — во время «Прямой линии» он увидел смс-сообщение от них и поручил провести проверку. Ее уже начал Следственный комитет.

В начале июля Путин также поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой проанализировать данные о зарплате фельдшеров скорой помощи.

С 15 июля сотрудники орловской ССМП готовы объявить итальянскую забастовку — работать строго по инструкции: не отправляться на вызовы в неукомплектованных бригадах и не перерабатывать.

ИА «Орелград»