В Орловской области на родителей завели 400 уголовных дел

Все эти отцы и матери забыли о своих детях.

По данным управления ФССП России по Орловской области, в текущем году в регионе было возбуждено 392 уголовных дела в отношении алиментщиков. Их завели по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

«Данная мера воздействия является самой строгой и, как правило, применяется, когда принятый комплекс мер принудительного взыскания не приносит положительного результата и должник в течение двух и более месяцев не выплачивает алименты, — пояснила помощник руководителя УФССП России по Орловской области Наталия Булгакова. — Наказание, которое ждет должников за уклонение от уплаты алиментов, — исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года».

По ее словам. За 10 месяцев текущего года в Орловской области осуждены 304 нерадивых родителя, которые словно забыли о существовании своих детей и не отчисляют им ни копейки. Из них 60 человек получили реальное лишение свободы.

Еще шесть человек были отправлены в колонии-поселения для выполнения исправительных работ. Остальные алиментщики были наказаны обязательными работами.

«Привлечение должников по алиментам к уголовной ответственности убеждает граждан пересмотреть свое отношение к исполнению возложенных на них обязательств, — считают в УФССП. — За истекший период 2019 года после применения данной меры 67 граждан трудоустроились либо встали на учет в Центры занятости населения и начали выплачивать денежные средства на содержание детей».

ИА «Орелград»