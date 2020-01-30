Под Орлом арестовали отцеубийцу

Подозреваемый в совершении убийства двух человек заключен под стражу по решению суда.

Как сообщает Верховский районный суд, рассмотрено и удовлетворено ходатайство заместителя руководителя следственного отдела по Северному району города Орла об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Верховского района. Этот мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления.

Как уже рассказывал «Орелград», трагедия разыгралась 18 января 2020 года. Днем мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, приехал в деревню Ильинка Верховского района – в гости к своей сесте. Там он повздорил с мужем своей сестры и нанес ему «не менее трех ударов ножом в область расположения жизненно-важных органов». От полученных ран потерпевший скончался.

По версии следствия, после этого убийца отправился к себе домой, где нанес своим родителям – отцу и матери – «множественные удары ножом в область расположения жизненно-важных органов». Отец скончался на месте, а мать была госпитализирована в Верховскую ЦРБ.

«Изучив представленные материалы, личность подозреваемого, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сообщили в Верховском районном суде». Постановление уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»