Клычкова обязали ограничить массовые мероприятия

Соответствующее постановление подписала глава федерального Роспотребнадзора.

Главный санитарный врач России Анна Попова обязала губернаторов ограничить проведение массовых мероприятий в российских регионах в связи с угрозой распространения коронавируса. В постановлении также отмечается, что власти региона должны проверить всех россиян, которые вернулись из Европы в течение 14 дней. Документ опубликован на официальном сайте публикации правовых актов.

Постановление Роспотребнадзора датировано 13 марта, но зарегистрировано только 16 числа. Между тем, с 14 по 15 марта в Орле прошел международный экономический форум. На него губернатор Клычков и глава КПРФ Геннадий Зюганов собрали большое количество делегатов, в том числе – и из очагов коронавируса: Китая, Италии, а также регионов России, неблагополучных по коронавирусу, таких как Москва и Хакасия.

А вот администрация Орловского района сработала на опережение. 16 марта постановлением муниципального управления культуры в районе запрещены массовые мероприятия, а также на две недели прекращена работа спортивных и музыкальных школ.

Впрочем, о закрытии общеобразовательных школ ни в Орловском районе, ни в области речи не идет. Глава областного департамента образования Татьяна Крымова считает, что область не является зоной риска по коронавирусу. К тому же скоро каникулы.

Тем временем, орловские вузы начали переводить студентов на дистанционное обучение. Такие решения уже приняты в ОГУ И ОГУЭТ.

ИА «Орелград»