Музалевский опроверг слова о конфликте с Дубровской из-за итогов праймериз

Спикер облсовета прокомментировал жалобу вице-мэра в Москву

Председатель орловского облсовета, секретарь реготделения «Единой России» Леонид Музалевский опроверг информацию о конфликте между ним и вице-мэром Орла Раисой Дубровской, которая проиграла праймериз в Лужках Леониду Шуруеву.

Ранее стало известно, что Дубровская пожаловалась на итоги праймериз в секретариат генсовета «Единой России». Она утверждает, что Шуруев незаконно вел агитацию, а по итогам голосования произошел «технический сбой», и фамилии вице-мэра и политического дебютанта поменялись местами.

«Прежде всего, хочу сказать, что никакого конфликта между мной и Раисой Дубровской нет и быть не может. С большим уважением отношусь к Раисе Валерьяновне и к её многолетней депутатской работе. Но, как я уже говорил, предварительное голосование наша партия проводит для того, чтобы жители сами могли сделать свой выбор. И на этот раз выбор был сделан не в пользу Дубровской. Значит, мы обязаны принять такое решение, вне зависимости от того, нравится оно кому-то или нет. Что касается заявлений Дубровской о «технических сбоях» в ходе электронного голосования, то они не выдерживают критики. Голосование проводилось по паспортным данным через систему «Госуслуги». Никто не мог повлиять на этот процесс», — сказал Музалевский «Орелграду».

Согласно уставу «Единой России», партия обязана выдвинуть Шуруева кандидатом на выборы в орловский горсовет, добавил Музалевский.

ИА «Орелград»