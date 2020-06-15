В Орле осудили группу «черных могильщиков» во главе с сотрудником УКХ

Мужчины брали взятки от орловцев за участки для могил

Прокуратура Орловской области сообщила о вынесении обвинительного приговора в отношении четырех сотрудников УКХ Орла и двух сотрудников МУП РОУ. В пресс-релизе ведомства не указаны имена и фамилии обвиняемых, однако можно понять, что речь идет об экс-начальнике отдела инвентаризации захоронений УКХ Эдуарде Троцюке, работниках УКХ Сергее Митюшкине, Михаиле Пономареве и Александре Коржавых, а также Дмитрии и Николае Гуркиных, которые работали землекопами в МУП РОУ.

Преступная группа получала от орловцев взятки за предоставление участков для захоронения на орловских кладбищах. За «вознаграждение» они также выдавали удостоверения на право пользования могилами. По версии следствия, в общей сложности Троцюк и его команда заработали более 300 000 рублей.

Суд признал Троцюка виновным в восьми эпизодах взятки и отправил в тюрьму на восемь лет. Экс-чиновнику также придется заплатить штраф в размере 4 млн рублей, следует из сообщения прокуратуры. Также у него конфискуют 300 000 рублей, полученных в виде взяток.

Остальные подсудимые избежали тюрьмы. Коржавых получил 7,5 лет условно и штраф в 2 млн рублей, Пономарев – штраф в 3 млн рублей, Митюшкин – 1,5 млн рублей, братья Гуркины на двоих заплатят 4,5 млн рублей. Им также запретили работать в сфере погребения и захоронения.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, дело «черных могильщиков» из УКХ и МУП РОУ ушло в суд в декабре 2018 года. Ранее сообщалось, что для сокрытия преступлений банда придумала особый язык, обозначая суммы взяток «километрами» и «метрами», а «при появлении сотрудников полиции на кладбищах члены организованной группы оперативно сообщали друг другу об их прибытии».

ИА «Орелград»