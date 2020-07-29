Мужчина с ружьем под Орлом доугрожался до уголовного дела

Его обвинили по статье об угрозе убийством.

На мужчину, который с ружьем в руках охранял проезд по одной из дорог в деревне Образцово, завели уголовное дело по статье об угрозе убийством. Об этом говорится в письме прокурора Орловского района Александра Петрушенкова, поступившем в редакцию «Орелграда».

Как уже писал «Орелград», ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина в трусах и с крестом на шее держит в руках ружье и не разрешает проехать автомобилю по дороге в Образцово Орловского района. Мужчина с оружием уверял, что машина едет «по частной собственности», и что на кадастровой карте это должно быть отражено. И угрожал «застрелить вас обеих» за отказ водителя убедиться в том, что дорога и правда ведет в границы частных владений.

По информации Петрушенкова, на мужчину с ружьем уголовное дело возбудили по результатам доследственной проверки. Также на него составили протокол за нарушение правил хранения и ношения оружия. В ходе проверки по факту угрозы убийством у мужчины изъяли два огнестрельных и одно пневматической ружье, на которые у него были разрешения.

В прокуратуре напоминают, что, даже имея разрешение на хранение и ношение оружия, надо соблюдать определенные правила. Они прописаны в постановлении Правительства РФ № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации». Штраф за нарушение требований закона для физлица составляет 5 000 рублей.

Напомним, ранее в Образцово один из жителей установил бетонные сваи и перегородил проезд по улице Союзной. «Захватчик» дороги не имеет никакого отношения к истории с ружьем, это разные люди.

ИА «Орелград»