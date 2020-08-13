Орловские дайверы нашли на дне Ладожского озера молоко

Содержимому поднятых на поверхность бутылок по меньшей мере 80 лет.

Участники орловского клуба дайверов «Диво» рассказали о первой находке в новой экспедиции на остров Валаам. Со дна Ладожского озера они подняли бутылки с, предположительно, молоком. Содержимому этих емкостей никак не меньше 80 лет. При этом цвет и запах напитка сохранились неизменными.

— Первую ночь у острова Валаам решено было провести в уже привычной для нас Никоновской бухте. С рассветом было принято решение произвести погружение на найденный и идентифицированный нами ранее пароход — «Valamon luostari». Дайверы произвели расчистку заваленных конструкций и в одном из помещений корабля удалось обнаружить несколько запечатанных бутылок с неизвестной жидкостью, которая по цвету и запаху напоминает молоко. Это поистине удивительная находка, ведь ей поменьшей мере около 80-ти лет, — рассказали на странице клуба «Диво» в Сети.

По словам дайверов, это не первая такая находка на затонувшем корабле. «Ранее нашим коллегам из города Санкт-Петербург уже удавалось находить на этом пароходе такие бутылки», — написали они.

Пока не проведена экспертиза содержимого, делать какие-то выводы преждевременно. Дайверы не исключают, что в бутылках может находиться «какая-то молочная закваска с монашеской фермы, которую пытались вывезти финские войска во время Советско-финской войны».

Сообщается, что находку передадут в музей острова Валаам, «вместе и с другими находками найденными в прошлом году на этом судне».

Как уже писал «Орелград», в новую экспедицию на Валаам орловский дайверы отвезли икону св. Кукши.

В мартовском номере журнала DIVER вышла статья об уникальной находке орловских дайверов клуба «Диво»: на дне Ладожского озера они обнаружили пароход Valamon Luostari.

Ранее фильм орловского клуба подводного плавания «Диво» о поиске «Валаамской флотилии», затопленной в Ладожском озере во время Советско-финской войны, вышел на телеканале «OceanTV». На кинофестивале «Виват, Россия!» лента получила третье место.

ИА «Орелград»