Очевидцы сообщили о ДТП с погоней в Орле

Пьяный водитель уезжал от полиции, врезался в забор и скрылся

В ночь на 22 августа в Орле произошло ДТП с участием пьяного водителя, которому предшествовала погоня. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, нетрезвый мужчина сел за руль серой иномарки. В какой-то момент его поездка превратилась в гонку с полицейскими. Она закончилась плачевно — в Лужках автомобиль съехал с дороги и врезался в забор частного дома. После этого мужчина скрылся, но уже пешком.

Нарушителя искали в окрестностях. Закончились ли поиски успешно, не сообщается.

ИА «Орелград»