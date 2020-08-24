Очевидцы сообщили о ДТП с погоней в Орле

24.8.2020 | 8:36 Новости, Происшествия

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Пьяный водитель уезжал от полиции, врезался в забор и скрылся

В ночь на 22 августа в Орле произошло ДТП с участием пьяного водителя, которому предшествовала погоня. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, нетрезвый мужчина сел за руль серой иномарки. В какой-то момент его поездка превратилась в гонку с полицейскими. Она закончилась плачевно — в Лужках автомобиль съехал с дороги и врезался в забор частного дома. После этого мужчина скрылся, но уже пешком.

Нарушителя искали в окрестностях. Закончились ли поиски успешно, не сообщается.

ИА «Орелград»

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