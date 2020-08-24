В Орле сбившая толпу водитель троллейбуса получила реальный срок

Ей назначили четыре года колонии

Жанна Черникова – водитель троллейбуса, сбившего толпу на остановке «Дворец спорта» в Орле, приговорена к четырем годам колонии-поселения. Об этом сообщила пресс-служба Советского райсуда Орла.

Черникову признали виновной по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Напомним, 9 октября на остановке «Дворец спорта» троллейбус наехал на людей, трое погибли на месте, двое оказались в реанимации. Обстоятельства ДТП давали понять, что маршрутчик высадил людей со второго ряда. Чтобы добраться до тротуара, им пришлось пройти перед троллейбусом. В этот момент неисправный электротранспорт сдвинулся с места и сбил толпу.

Но, по версии следствия, во всем оказалась виновата исключительно 49-летняя водитель троллейбуса. Следователи установили, что водитель троллейбуса на остановке обнаружила поломку пусковой педали. Но вместо того, чтобы остановиться и вызвать специалистов, она попыталась устранить неполадку на ходу.

Водитель троллейбуса изначально давала показания о том, что состав заглох, в это время подъехала маршрутка и из нее стали выходить люди, а троллейбус неожиданно тронулся снова. В марте 2019 года стало известно, что женщину признали невменяемой. Следователи собирались выяснить , когда это произошло – до или после смертельного ДТП.

Несмотря на огромный резонанс, трагедия ничего не изменила — маршрутчики раз за разом продолжают высаживать людей со второго ряда, в том числе и на «Дворце спорта».

ИА «Орелград»