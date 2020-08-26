На разгромившую подъезд в Орле толпу завели уголовные дела

Но трое парней пока гуляют на свободе.

Пьяной троице, устроившей дебош в подъезде орловской многоэтажки, грозит суд. Полицейские возбудили уголовные дела о причинении вреда здоровью и вандализме. Никто из парней, жестоко избивших мужчину в лифте, не задержан.

Как уже писал «Орелград», на пьяный ночной дебош в Сети пожаловались жители дома №16 по переулку Пищевому. Судя по фото и видео, прикрепленным к посту в «ВКонтакте», трое парней почти час громили подъезд. По словам очевидцев, полиция не спешила на вызов. Позднее в ведомстве опровергли это, сообщив, что стражи порядка приехали на вызов «в течение нескольких минут». За это время троица успела «разбить стекла в двери тамбура, окно, сломать пожарный шланг, затопить этаж, вырвать и украсть в лифте камеру видеонаблюдения, подраться друг с другом у входа» и жестоко избить в лифте случайного прохожего.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области, стражи порядка установили личности всех троих злоумышленников. Сообщается, 18-летнего и 23-летнего подозреваемого, которые избивали мужчину в лифте, уже допросили.

— Им избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Степень причастности третьего лица, присутствовавшего во время совершения данных противоправных действий, устанавливается, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ведется следствие.

ИА «Орелград»