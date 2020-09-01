Облсовет призвал ввести выплаты работающим родителям детей-инвалидов

Обращение в правительство РФ и Госдуму было принято на прошедшей сессии.

Орловский облсовет народных депутатов принял обращение в правительство и Государственную Думу РФ по вопросу ежемесячных выплат родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), совмещающим обязанности по уходу за ребенком-инвалидом с трудовой деятельностью. Из текста следует, что такие семьи являются одной из наиболее социально уязвимых групп населения.

«С появлением ребенка-инвалида семья сталкивается с большим количеством проблем: материально-бытовых, жилищных, финансовых, — пишут орловские депутаты. — Для воспитания и восстановления здоровья ребенка-инвалида необходимы немалые денежные ресурсы, что делает актуальным вопрос трудоустройства родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей), воспитывающих детей-инвалидов».

В РФ предусмотрена ежемесячная выплата неработающим трудоспособным родителям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, в размере 10 тысяч рублей. Однако ее дают только неработающим, но трудоспособным родителям. Если последние все-таки находят работу, выплаты им прекращаются, даже если это работа на условиях неполной занятости, дистанционная или надомная работа, размер дохода от которой не превышает размера самой выплаты.

«Полагаем, что в данном случае получение родителем дохода от оплачиваемой работы является дополнительным подспорьем для решения многочисленных проблем семьи, связанных с осуществлением ухода за ребенком-инвалидом», — говорится в обращении облсовета.

В связи с этим орловские парламентарии призвали изменить законодательство РФ, чтобы сохранить за работающими родителями и опекунами право на ежемесячную выплату.

«Мы предлагаем внести изменения в законодательство РФ, которые позволят родителям или опекунам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, сохранить право на ежемесячную выплату в размере 10 000 рублей, — так прокомментировал инициативу председатель Орловского облсовета народных депутатов Леонид Музалевский. — В настоящее время данная выплата распространяется лишь на неработающих трудоспособных лиц.

При выполнении родителем оплачиваемой работы, даже если она предполагает неполную занятость, является дистанционной или надомной, осуществление ежемесячной выплаты прекращается. Мы считаем, что получение дохода для родителей, воспитывающих ребёнка-инвалида, является дополнительным подспорьем в решении многочисленных проблем семьи. И поэтому инициировали данное обращение».

ИА «Орелград»