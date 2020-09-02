В Орле компания по суду отбилась от уголовного дела

2.9.2020 | 7:37 Новости, Экономика

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Фирму обвинили в искусственном дроблении бизнеса.

Арбитражный суд Орловской области признал решение инспекции ФНС России по городу Орлу о привлечении к ответственности одного из местных ООО за совершение налогового правонарушения недействительным в полном объеме. Такую информацию предоставили в аппарате регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Сообщается, что ранее на местное ООО завели уголовное дело по ст.199 УК РФ. У правоохранителей возникло подозрение, что руководство компании решило уклониться от уплаты налогов в особо крупном размере. Основанием послужило то самое решение налоговиков. Последние провели выездную проверку, по итогам которой компании было доначислено более 43 миллионов рублей, в том числе штраф в размере 40 процентов за неполную уплату налога на прибыль.

«Основанием для доначисления послужили выводы налогового органа о применении хозяйствующим субъектом схемы дробления бизнеса с использованием взаимозависимой организации, применяющую упрощенную систему налогообложения, — пояснили в аппарате бизнес-омбудсмена. — Позиция уполномоченного заключалась в необоснованности выводов налогового органа о создании схемы дробления бизнеса и о неверном методе расчета действительных налоговых обязательств по результатам проведенной выездной налоговой проверки».

В суде было доказано, что «в проверяемом периоде имело место именно управленческое решение, а не намерение должностных лиц организации нанести вред бюджету». После того, как арбитраж признал решение налоговой службы недействительным, было прекращено и уголовное дело в связи с отсутствием в действиях руководства компании признаков состава преступления.

ИА «Орелград»

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