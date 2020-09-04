В Орле мужчина украл крупную партию парфюмерии

В момент совершения преступления вор просто не знал, что именно он крадет.

Северный районный суд города Орла вынес обвинительный приговор по уголовному делу о краже чужого имущества, которое было возбуждено в отношении местного жителя. Ранее мужчина не имел проблем с законом и не был судим. Однако на этот раз его обвинили в совершении преступления средней тяжести.

Было установлено, что около восьми часов утра подсудимый проходил мимо подъезда многоквартирного на территории Северного района. Возле входной двери лежала картонная коробка. Рядом с ней никого не было. Злоумышленник мгновенно принял решение. Он схватил коробку, но при этом не бросился бежать по улице. Наоборот, похититель вошел в подъезд и поднялся на два этажа.

Там, на лестничной площадке, он поставил коробку на пол и открыл ее. Внутри находилось большое количество косметических изделий, буквально десятки флаконов с мужской и женской туалетной и парфюмированной водой, гели для душа, кремы для рук, тела и лица, пудра, тон и другое. Все это воришка переложил из коробки в полиэтиленовый пакет, который был у него с собой, и скрылся с места преступления.

Суд установил, что мужчина имел возможность найти владельца парфюмерии, но не сделал этого. Поэтому его действия были расценены как кража. Кстати, общая стоимость украденной им продукции превысила 12 тысяч рублей. В судебном заседании свою вину он признал полностью.

Ему назначено ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 год и 4 месяца с удержанием из заработной платы 10 процентов в доход государства.

ИА «Орелград»