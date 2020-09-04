В Орле спасатели сняли с дерева котенка

4.9.2020 | 9:34 Новости, Общество

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Он провел на верхушке несколько дней

В Орле сотрудники МЧС сняли с дерева котенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.

Накануне, 3 сентября, в 12.19 спасателям позвонили жители улицы Льва Толстого. Они попросили помочь котенку, который уже несколько дней сидел на дереве и не мог спуститься.

«Учитывая, что в этот момент помощь людям не требовалась, сотрудники МЧС откликнулись на просьбу об оказании помощи животному. К месту вызова прибыл дежурный караул 2-й пожарно-спасательной части. Используя трехколенную лестницу, сотрудники ПСЧ-2 сняли котенка с дерева и передали его жителям дома», — рассказали в ведомстве.

ИА «Орелград»

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