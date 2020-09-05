В ЕР опровергли информацию о подкупе Верижниковым избирателей

В партии считают, что против кандидата ведется компания по дискредитации

Пресс-служба орловского отделения «Единой России» распространила заявление по поводу ситуации вокруг кандидата в горсовет от партии Андрея Верижникова. Ранее в СМИ обвинили его в покупке избирателей.

«На наш взгляд, кандидат в депутаты Андрей Верижников стал объектом спланированной кампании, направленной на его дискредитацию. Отметим, главный оппонент Верижникова по избирательному округу — Игорь Рыбаков», — заявили в ЕР.

В партии напомнили, что на округе, по которому идет Верижников, зарегистрировался его «двойник» — его тоже зовут Андрей Верижников. После этого «спойлер» пожаловался в полицию на главу реготделения «Единой России» Леонида Музалевского — якобы тот пытался отговорить кандидата от участия в выборах. Сам Музалевский это опровергал.

«Заметим, что на распространенной записи их беседы ни о выборах, ни о снятии с них не говорится ни слова. Мы уверены, что правоохранительные органы проведут всестороннее расследование изложенных выше фактов и дадут им объективную оценку с привлечением виновных к ответственности», — заключили в партии.

ИА «Орелград»