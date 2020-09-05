В орловской лаборатории разоблачили опасное молоко

В пробах сырого молока было обнаружено превышение бактерий.

В Орле эксперты исследовали пробы сырого молока и выявили в них превышение бактериальной обсемененности и соматических клеток. Об этом сообщила пресс-служба Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ. Анализ был проведен в рамках выполнения государственного задания. Его провели специалисты отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы.

Всего они исследовали 21 пробу сырого молока. В результате в семи образцах была обнаружена повышенная бактериальная обсемененность, а в пяти — превышение содержания соматических клеток. Это означает, что данная продукция не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».

«Полученные сведения переданы в управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям для принятия соответствующих мер, — сообщили в лаборатории. — Отметим, присутствие в молоке большого количества соматических клеток ведет к серьезному снижению его качественных показателей: теряется биологическая полноценность, ухудшаются технологические свойства при переработке. Помимо этого, снижается кислотность молока, отмечаются потери жира, казеина, лактозы».

Специалисты говорят, что из такого молока невозможно изготовить качественные продукты, такие как сыр, творог, масло или кефир. Кроме того, употребление сырого молока с высоким содержанием соматических клеток может вызвать пищевое отравление или расстройство функций желудочно-кишечного тракта. Повышенная бактериальная обсемененность может свидетельствовать о возможной порче продукта.

ИА «Орелград»