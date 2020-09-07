Хлебные запасы под Орлом оказались зараженными

В помещения для хранения зерна проник опасный вредитель.

Хранение зерна в неудовлетворительных условиях привело к развитию вредителей хлебных запасов. К такому выводу пришли сотрудники территориального управления Россельхознадзора, отреагировавшие на поступивший от коллег тревожный сигнал. Как пояснили в ведомстве, ранее эксперты Орловского филиала ФГБУ ЦНМВЛ исследовали пробы пищевой пшеницы, которые были отобраны для анализа от партии весом 1512 тонн.

Эта пшеница хранилась в Верховском районе Орловской области, но ее планировали отправить в Тульскую область. Однако специалисты были вынуждены приостановить отгрузку зерна, так как оно оказалось зараженным и несоответствующим требованиям Технического регламента Таможенного союза.

«В частности, была установлена зараженность партии пшеницы вредителем хлебных запасов (обыкновенный волосатый клещ), — сообщили в ТУ Россельхознадзора. — Обыкновенный волосатый клещ засоряет зерно экскрементами и при использовании зерна на корм может причинить вред здоровью животных».

Компания-владелец по предписанию контролирующего органа провела обеззараживание небезопасного зерна, но от наказания ее это не спасло. По мотивам проверки был составлен административный протокол. Штраф за хранение зерна в неудовлетворительных условиях составил 10 тысяч рублей. Как уточнили в ТУ Россельхознадзора, на днях это постановление вступило в законную силу.

ИА «Орелград»