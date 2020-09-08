Под Орлом поймали трактористов, которые украли больше 200 литров топлива

Они сливали горючее с техники предприятия, где сами и работали.

В Троснянском районе с поличным попались двое работников местного сельхозпредприятия. Они сливали в канистры дизельное топливо с тракторов.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области, стражи порядка заранее знали, где и кто мог воровать горючее. Видимо, полицейские устроили засаду. Сообщается, что «на дело» 48-летний и 36-летний работники предприятия вышли поздно вечером. Отогнав трактора подальше от любопытных глаз, мужчины слили больше 200 литров ДТ в заранее приготовленные цистерны, которые погрузили в свой автомобиль. В этот момент их задержали с поличным сотрудники ОМВД России по Троснянскому району, рассказали в ведомстве.

Уже возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемым вручили подписку о невыезде. Ведется следствие. Мужчин будут проверять на причастность к другим случаям кражи топлива с сельхозтехники.

ИА «Орелград»