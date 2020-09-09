Орловский полицейский продавал данные о владельцах авто

На него завели уголовное дело.

СКР в Орловской области возбудил уголовное дело на мценского полицейского. По версии следствия, страж порядка торговал данными о владельцах автотранспорта.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, подозреваемый служит в МО МВД России «Мценский». Два года — с 2018 по 2020-й – он, используя должностное положение, продавал сведения из базы данных транспортных средств.

Дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Расследование продолжается.

ИА «Орелград»