Орловский полицейский продавал данные о владельцах авто

9.9.2020 | 10:36 Новости, Происшествия

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На него завели уголовное дело.

СКР в Орловской области возбудил уголовное дело на мценского полицейского. По версии следствия, страж порядка торговал данными о владельцах автотранспорта.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, подозреваемый служит в МО МВД России «Мценский». Два года — с 2018 по 2020-й – он, используя должностное положение, продавал сведения из базы данных транспортных средств.

Дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Расследование продолжается.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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