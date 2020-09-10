Преподавателя орловского мединститута будут судить за взятки

Профессор брал деньги со студентов за хорошую запись в зачетке.

Профессора кафедры общей хирургии и анестезиологии мединститута при ОГУ имени И.С. Тургенева будут судить за коррупции. СКР в Орловской области отчитался о завершении расследования уголовного дела по статье о получении взятки.

Как установило следствие, обвиняемый в марте 2019 года ставил своим студентам-медикам хорошие оценки в обмен на деньги. При этом собственно экзамен проходил формально, профессор знания студентов не проверял. Для зачета достаточно было заплатить: лично, либо через некого посредника. В общей сложности преподаватель «заработал» на этой сессии почти 150 тысяч рублей.

В пресс-службе ведомства рассказали, что дело уже передано в суд с утвержденным прокурором обвинительным заключением.

ИА «Орелград»