Орловцев начали пугать проверками из-за COVID-19

11.9.2020 | 15:44 Новости, Общество

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«Ковидную» карту разыгрывают мошенники.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области выступило с предупреждением об участившихся случаях мошенничества. Аферисты пользуются ситуацией и разыгрывают «ковидную» карту. Сообщается, что они обращаются в различные коммерческие медицинские организации. При этом представляются сотрудниками Роспотребнадзора.

Они пугают собеседников якобы предстоящей в отношении них проверкой, которую вот-вот должен провести региональный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Затем эти «государственные гражданские служащие» предлагают за плату приобрести у них «различную нормативную литературу, наличие которой, якобы, исключит негативные последствия от проверки».

В связи с этим региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека официально заявило, что оно не распространяет нормативную литературу, тем более за плату. Вся информация в свободном доступе опубликована на сайте ведомства, получить ее может любой желающий. Для удобства пользователей она собрана в одном разделе, который так и называется — «О новой коронавирусной инфекции».

Что касается аферистов, то Роспотребнадзор призывает орловцев проявлять бдительность и сообщать в это ведомство о подобных случаях.

ИА «Орелград»

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