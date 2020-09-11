Орловцев начали пугать проверками из-за COVID-19

«Ковидную» карту разыгрывают мошенники.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области выступило с предупреждением об участившихся случаях мошенничества. Аферисты пользуются ситуацией и разыгрывают «ковидную» карту. Сообщается, что они обращаются в различные коммерческие медицинские организации. При этом представляются сотрудниками Роспотребнадзора.

Они пугают собеседников якобы предстоящей в отношении них проверкой, которую вот-вот должен провести региональный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Затем эти «государственные гражданские служащие» предлагают за плату приобрести у них «различную нормативную литературу, наличие которой, якобы, исключит негативные последствия от проверки».

В связи с этим региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека официально заявило, что оно не распространяет нормативную литературу, тем более за плату. Вся информация в свободном доступе опубликована на сайте ведомства, получить ее может любой желающий. Для удобства пользователей она собрана в одном разделе, который так и называется — «О новой коронавирусной инфекции».

Что касается аферистов, то Роспотребнадзор призывает орловцев проявлять бдительность и сообщать в это ведомство о подобных случаях.

ИА «Орелград»