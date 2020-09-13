Орловцы стали гораздо чаще общаться с приставами

Количество обращений в службу приставов выросло более чем на треть.

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области рассказали об общении с гражданами, которое в текущем году проходит в непривычном формате. Напомним, что личный прием из соображений безопасности на фоне пандемии коронавируса был ограничен. Он до сих пор осуществляется только по предварительной записи.

Однако, несмотря на ограничения, жители Орловской области стали общаться с приставами гораздо активнее. Согласно приведенной статистике в 2020 году должностными лицами аппарата управления ФССП и судебными приставами уже рассмотрено более 2200 обращений. Это на 35,8 процента больше, чем в 2019 году. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в большинстве случаев проблемные вопросы были разрешены.

«Официальный сайт УФССП России по Орловской области предоставляет гражданам и организациям максимум возможностей для общения с судебными приставами в форме электронного взаимодействия, что не только удобно в использовании, но и существенно экономит время», — такой комментарий дала заместитель руководителя регионального управления ФССП Татьяна Аксютина.

Что касается личного приема, то в этом году к орловским приставам в таком формате обратились около 1500 простых граждан и представителей организаций. При этом при помощи электронного сервиса, начиная с июня 2020 года, на личный прием записалось более 400 граждан. Кстати, время приема ограничено до 15 минут и обязательно использование средств индивидуальной защиты.

«Для обеспечения доступности информации управлением на постоянной основе ведется работа по совершенствованию организации работы с гражданами, — добавила Татьяна Аксютина. — В случае отсутствия возможности использования электронных ресурсов граждане могут получить информацию в телефонном режиме».

ИА «Орелград»