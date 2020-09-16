В Орловскую область привезли первую вакцину от коронавируса

В регион приехало 600 доз препарата

В Орловскую область 16 сентября доставили первую партию препарата «Спутник V» — вакцины против коронавируса. Об этом сообщила представитель облздрава Наталья Иобст на заседании профильного комитета облсовета.

За последнюю неделю на Орловщине зафиксировали 346 новых случаев COVID-19, добавил глава областного управления Роспотребнадзора Александр Румянцев. Заражаемость в Орловской области выше среднероссийского показателя и составляет 46,8 случаев на 100 тысяч населения. Румянцев объяснил это самым высоким в ЦФО охватом тестирования — 186,5 человек на 100 тысяч населения.

Очагами COVID-19 остаются Орловская областная клиническая больница (ООКБ) и больница им. Семашко. С психиатрической больницы и Богдановского дома-интерната сняли статус очагов инфекции.

ИА «Орелград»