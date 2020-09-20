Беседа с уголовником закончилась для орловца больницей

Житель Нарышкино серьезно пострадал, затеяв ссору с бывшим заключенным.

Урицкий районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина был обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни и здоровья потерпевшего). Инцидент произошел в марте 2020 года.

Было установлено, подсудимый распивал с потерпевшим спиртные напитки в кухне одной из местных квартир. Затем, «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений», он набросился на собутыльника с кулаками. Причина спора так и осталась невыясненной. Но это и не важно.

Важнее то, что подсудимый едва не убил потерпевшего. Он одним ударом свалил его на пол и начал добивать. Потерпевшего вовремя доставили в больницу. У него были диагностированы серьезные травмы головы, в том числе ушиб и отек головного мозга. К счастью, медикам удалось спасти его жизнь. Подозреваемого задержали по «горячим следам».

В полиции выяснилось, что это давний знакомый правоохранителей. В его «послужном» списке имеется судимость за разбой. Еще в 2008 году он получил почти 6 лет лишения свободы и отсидел весь этот срок. С 2014 года на скамью подсудимых он не садился, но ссора с собутыльником вновь привела его за решетку.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с него в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области 155,9 тысячи рублей, затраченных на лечение потерпевшего.

ИА «Орелград»