Орловцам напомнили об опасности обогревателей

МЧС настоятельно просит орловцев не использовать самодельные источники тепла

Главное управление МЧС по Орловской области напомнило жителям региона о правилах обращения с электрообогревателями. Осенью их всегда используют чаще — когда отопление еще не дали, но в жилище уже холодно. Между тем именно обогреватели нередко становятся причинами пожаров.

Перед включением необходимо внимательно изучить инструкцию электроприбора, напоминают МЧС. Не стоит использовать обогреватель, если его срок эксплуатации истек. Периодически нужно проверять исправность электропроводки, розеток, щитков, а также вилки самого обогревателя.

«Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя. Меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры. Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели», — подчеркнули в МЧС.

Еще одна опасность — перегрузка на электросеть: если обогреватель включен в сеть одновременно с другими приборами, это может привести к пожару. Обогреватель нельзя использовать для сушки вещей, оставлять на ночь, а также ставить рядом с воспламеняющимися жидкостями, мусором и занавесками. Загореться может даже пыль в обогревателе, поэтому ее тоже надо удалять.

ИА «Орелград»