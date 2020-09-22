Директора УК в Орле осудили за сосульки, убившие человека

22.9.2020 | 9:35 Новости, Происшествия

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Женщину приговорили к условному сроку и оштрафовали.

Директора орловской УК «Спутник» Елену Савостину осудили за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности. С балкона дома, который обслуживал «Спутник», съехала наледь и убила прохожую.

Инцидент произошел 4 января 2019 года на улице Игнатова в Орле. От падения глыбы льда прохожая скончалась на месте. Как выяснилось позже, козырек злополучного балкона был незаконно переделан. Это обстоятельство следствие вменило в вину Савостиной: директор УК должна была принять меры для выявления подобных фактов. Но главное, в чем обвинили руководителя УК, — она не организовала своевременную очистку крыши дома и козырьков балконов от снега и наледи.

Суд первой инстанции приговорил Савостину к двум годам условно, а также оштрафовал женщину на 200 тыс. рублей в доход государства. Апелляция снизила сумму штрафа на 20 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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