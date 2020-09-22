Тинькова назвали ответственным за орловских обманутых дольщиков

Вице-губернатор будет контролировать исполнение плана-графика по восстановлению прав дольщиков на Орловщине.

В правительстве Орловской области создали план-график мероприятий по восстановлению прав дольщиков многоквартирных домов. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Андрея Клычкова. Ответственным за исполнение соответствующего распоряжения назначили замгубернатора по инфраструктуре Игоря Тинькова.

— План график включает в себя информацию о застройщиках, осуществивших привлечение денежных средств граждан, сведения о введении в отношении них процедуры банкротства; меры законодательного и организационного характера и способы восстановления прав граждан-участников долевого строительства, а также сроки реализации указанных мероприятий, — пояснили в пресс-службе облправительства.

На сегодня в единый реестр проблемных объектов включено 13 многоквартирных домов, расположенных в Орловской области.

Как уже писал «Орелград», недавно силовики задержали гендиректора строительной фирмы «Регионстрой». По версии следствия, он заключил договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Родзевича-Белевича в Орле. Дом должен был быть сдан в эксплуатацию в третьем квартале 2018 года, но в установленный срок построен не был. Руководителя фирмы обвинили в том, что он умышленно, используя свое служебное положение, похитил более 175 миллионов рублей, собранных с дольщиков. Впрочем, спустя несколько дней суд отказался отправлять под стражу подозреваемого из-за якобы недостаточных доказательств его причастности к преступлению.

ИА «Орелград»