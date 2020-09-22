Участники «Чистых игр» в Орле собрали 2 тонны мусора

Во Всемирный день чистоты участники «Чистых Игр» собрали около 2 тонн мусора.

В минувшую субботу, 19 сентября, в Орле впервые прошли «Чистые игры» — уникальное мероприятие, участники которого в формате веселой увлекательной игры очищают леса, улицы и парки от мусора. Мусор здесь – ценный ресурс, его можно обменять на баллы. Команда, собравшая больше баллов, становится победителем. Уборка территории может быть

увлекательным занятием!

Площадкой для антимусорных баталий стал Медведевский лес. Организаторами выступили — управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта Администрации города Орла, ООО “Кабельный Завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” и НКО «Социально-Культурный Фонд развития и инновации».

В экологической акции приняли участие более 150 человек: студенты, волонтеры и неравнодушные жители. Им предлагалось провести раздельный сбор мусора командами по четыре человека. Участники сортировали пластик, стеклянные бутылки, металл. За полтора часа было собрано около 300 мешков, причем 212 мешков участники собрали, сортируя отходы. Сортированная часть собранного мусора направлена на вторичную переработку, а остальной мусор на полигон.

«Экоквест — это развлекательная альтернатива субботникам, которая представляет собой командные соревнования по сбору и сортировке мусора. Цель игры – набрать как можно больше очков, собирая ТБО, отгадывая тематические загадки и выполняя бонусные задания», — рассказывает координатор проекта Чистые Игры в г. Орле – Наталия Любимова.

«Чистые Игры прошли уже в более 200 городах России и здорово, что благодаря поддержке спонсоров у жителей нашего города появилась возможность присоединиться к этому замечательному проекту. К сожалению, одного желания мало, для реализации любого мероприятия нужны ресурсы, особенно материальные. Здорово, что есть неравнодушные люди. Многие откликнулись помочь, но одним из первых был генеральный директор ООО “Кабельный Завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” Кутенев Сергей Николаевич, который уже неоднократно поддерживал наши добрые социальные проекты. Он оказал неоценимую поддержку в организации данного проекта».

«Для меня лично и для сотрудников нашего предприятия улучшение экологической ситуации в городе Орле является одним из важнейших приоритетов, и мы с радостью поддержали данную экологическую инициативу. Очень важно привлечь как можно больше жителей к вопросам экологии, приобщить к культуре бережного обращения к природе и раздельному сбору и переработке ТБО. Ведь чистый Орёл начинается с каждого из нас!» — говорит Сергей Кутенев, генеральный директор ООО “Кабельный Завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”.

«Очень важно, что весь собранный во время мероприятия мусор, был сортирован раздельно по фракциям — стекло, металл, пластик — и сдан во вторичную переработку. Участники игры получили не только опыт уборки мусора, правила мотивировали их собирать мусор раздельно. Делая это, они увидели, что это не просто мусор, а материал для вторичной переработки, т.е. мусор стал ресурсом» — комментирует директор НКО «Социально-Культурный Фонд развития и инновации» — Харламов Михаил Николаевич, партнер «Чистые Игры Орел».

ИА «Орелград»