В Орловской области обнаружили зараженное зерно

Опасное для здоровья зерно было выпущено в оборот и предназначалось Курску.

В Орловской области выявлен факт выпуска в обращения пищевой пшеницы, которая по своим характеристикам была признана опасной для здоровья. Как пояснили в управлении Россельхознадзора, это зерно было произведено на Орловщине, но предназначалось для поставки одному из АО соседней Курской области.

Перед отгрузкой от партии пшеницы были отобраны пробы для исследования в лабораторных условиях. Экспертизу провели специалисты орловского филиала ФГБУ ЦНМВЛ. Они пришли к выводу, что зерно не соответствует требованиям техрегламента, поскольку оно заражено опасным вредителем хлебных запасов – мучным клещом. Причем этот клещ находился в жизнеспособном состоянии.

«Несмотря на выявленную зараженность, предприятие не провело обеззараживание небезопасного зерна пшеницы в количестве 9569,5 тонны и осуществило его выпуск в обращение», — отметили в ТУ Россельхознадзора.

В результате фирме выдали предписание о прекращении действия декларации о соответствии на 10 тысяч тонн пищевой пшеницы, после чего, собственно, действие декларации было прекращено. Торговать таким зерном уже нельзя. Кроме того, виновный в произошедшем работник компании был оштрафован на 10тысяч рублей.

Что касается мучного клеща, то этот вредитель способен сильно загрязнять и ухудшать качество зерна, создавая идеальные условия для развития других вредных микроорганизмов. При сильной зараженности зерно приобретает неприятный запах, а мука становится темной и горьковатой.

ИА «Орелград»