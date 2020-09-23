Аудиторы проверили, как в Орле потратили 50 лесных миллионов

Почти 50 миллионов рублей было освоено в рамках нацпроекта «Экология».

Контрольно-счетная палата Орловской области завершила аудит эффективности расходования средств, выделенных на реализацию региональной госпрограммы «Развитие лесного хозяйства». Она финансируется в рамках национального проекта «Экология». Проверка затронула областное управление лесами за 2019 год и за пять месяцев 2020 года. Общий объем проверенных средств составил 49,17 миллиона рублей.

Это тот редкий случай, когда проверяющие не нашли грубых нарушений, особенно финансовых. Наоборот, судя по отчету, «лесные» деньги в Орловской области осваиваются вполне эффективно. Например, в 2019 году все целевые показатели были исполнены, а на сохранение орловских лесов было потрачено 35,22 миллиона рублей, поступивших из федерального бюджета.

Более того, основной показатель программы — «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» — был перевыполнен почти в 3,5 раза. Впрочем, объясняется это просто. Дело в том, что в 2019 году на территории Орловской области не было лесных пожаров, соответственно, не было и ущерба от них.

Как отметили в КСП, основная доля средств была направлена на оснащение подведомственных управлению лесами автономных учреждений специализированной лесопожарной техникой. Претензии же возникли сугубо технического характера. Например, КСП отмечает, что аудит годовой бухгалтерской отчетности автономных учреждений в проверяемый период не проводился.

В 2020 году управлением был изменен размер предоставляемой субсидии в течение срока выполнения государственного задания без внесения изменений в объемные показатели государственного задания. Это в СКП тоже сочли нарушением. Также было установлено, что ливенские лесники неэффективно использовали средства, выделенные на формирование запаса семян сосны, так как этих семян было заготовлено меньше, чем утверждено госзаданием. Но речь в данном случае идет о мизерной сумме в 38,2 тысячи рублей – капля в море по сравнению с общим объемом проверенных средств.

Кроме того, нарушения были вскрыты в сфере закупок: при определении требований на закупки легковых автомобилей и обосновании начальной максимальной цены контракта. Сообщается, что управлением для обоснования этой цены применялись коммерческие предложения, частично несопоставимые с условиями планируемых закупок.

ИА «Орелград»