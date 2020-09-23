Орловщина оказалась в хвосте рейтинга здоровой и счастливой жизни

Орловцы недостаточно счастливы и мало удовлетворены тем, как живут.

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ придумали, как посчитать уровень качества жизни россиян. К субъективным оценкам опрошенных и объективным данным статистики они прибавили показатель средней здоровой жизни. В итоге Орловская область оказалась в хвосте составленного рейтинга.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец рассказал, что уровень средней здоровой жизни складывается из средней ожидаемой продолжительности жизни людей «за вычетом того времени, когда они страдают серьезными заболеваниями, значительно снижающими качество их жизни». Также эксперт отметил, что напрямую с продолжительностью жизни связан уровень материального достатка. «Таким образом индикатором качества жизни является продолжительность здоровой и счастливой жизни», — подытожил Зубец.

Подсчитано, что средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни в России составляет 46,5 лет.

— Ниже всего средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни в таких регионах, как Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Орловская область, Брянская область и Магаданская область, — пишет «Российская газета»

Лидерами рейтинга стали Республика Ингушетия, Чеченская республика, Республика Дагестан, Республика Татарстан и Москва.

ИА «Орелград»