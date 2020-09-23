Под Орлом мужчина напал на прохожих и избил полицейского

23.9.2020 | 13:17 Новости, Происшествия

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Ему дали 10 лет тюрьмы.

Орловский суд приговорил к длительному сроку жителя поселка Хомутово, который за один день умудрился совершить три преступления. Сначала злоумышленник напал на двух прохожих женщин, едва не задушив одну из них, а потом избил стража порядка.

Как рассказали в пресс-службе СКР в Орловской области, 32-летний мужчина в сентябре прошлого года  пристал к случайной прохожей прямо на улице, требуя отдать ему все деньги. В тот момент он был нетрезв. Женщина стала звать на помощь, и злоумышленник сбежал. Через некоторое время он напал на девушку, едва не удушив ее шарфом, и также требовал денег. И вновь только вмешательство прохожих остановило злоумышленника. Убегающего преступника поймали полицейские. Одного из них разбушевавшийся мужчина несколько раз ударил кулаком в лицо.

Суд признал жителя Хомутово виновным по трем статьям УК и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима, рассказали в СКР.

ИА «Орелград»

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