Под Орлом мужчина напал на прохожих и избил полицейского

Ему дали 10 лет тюрьмы.

Орловский суд приговорил к длительному сроку жителя поселка Хомутово, который за один день умудрился совершить три преступления. Сначала злоумышленник напал на двух прохожих женщин, едва не задушив одну из них, а потом избил стража порядка.

Как рассказали в пресс-службе СКР в Орловской области, 32-летний мужчина в сентябре прошлого года пристал к случайной прохожей прямо на улице, требуя отдать ему все деньги. В тот момент он был нетрезв. Женщина стала звать на помощь, и злоумышленник сбежал. Через некоторое время он напал на девушку, едва не удушив ее шарфом, и также требовал денег. И вновь только вмешательство прохожих остановило злоумышленника. Убегающего преступника поймали полицейские. Одного из них разбушевавшийся мужчина несколько раз ударил кулаком в лицо.

Суд признал жителя Хомутово виновным по трем статьям УК и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима, рассказали в СКР.

ИА «Орелград»