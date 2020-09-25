На автовокзале в Орле автобус сбил пешехода

25.9.2020 | 11:47 Новости, Происшествия

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Мужчина переходил дорогу не по «зебре».

В четверг, 24 сентября на автовокзале в Орле произошло ДТП: пассажирский автобус сбил пешехода. Пострадавшему понадобилась помощь медиков.

Авария случилась около 21.00. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, за рулем автобуса сидел 63-летний водитель. Он наехал на 31-летнего мужчину, который, не дойдя нескольких метров до «зебры», решил срезать путь и перейти дорогу в район дома №1 по улице Автовокзальной.

В результате ДТП пешеход получил травмы. На скорой его увезли в областную больницу.

ИА «Орелград»

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