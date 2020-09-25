Педофила из орловской колонии выпустят на особых условиях

Суд согласился установить административный надзор за заключенным.

Урицкий районный суд рассмотрел иск начальника исправительной колонии №5 общего режима об установлении административного надзора в отношении одного из осужденных.

Обвинительный приговор был вынесен еще в 2010 году. Мужчина получил 11 с половиной лет лишения свободы. Его наказали за целый ряд преступлений, в том числе за несколько краж. Но самым суровым было наказание за преступление, предусмотренное ч.3 ст.132 УК РФ. Оно относится к особо тяжким преступлениям, совершенным против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего.

Срок отбывания наказания у этого гражданина истечет в начале 2021 года. Но уже сейчас руководство колонии позаботилось о том, чтобы на воле он вел себя законопослушно. Ранее он был поставлен на профилактический учет как склонный к педофилии. Впрочем, из-за правовых новшеств вид профилактического учета был изменен на «склонный к посягательству на половую свободу и половую неприкосновенность».

Начальник исправительного учреждения предложил суду установить в отношении готовящегося к выходу на свободу заключенного все пять предусмотренных законом пунктов административных ограничений. Но исковые требования были удовлетворены частично.

Суд установил за заключенным административный надзор, срок которого после освобождения из колонии составит 8 лет. Исчисляться он начнет со дня постановки гражданина на учет в органе внутренних дел по избранному им месту жительства или пребывания. В течение 8 лет ему будет запрещен выезд за территорию области, в которой он решит поселиться. Кроме того, его обязали дважды в месяц являться в орган внутренних дел для регистрации.

ИА «Орелград»