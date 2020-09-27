Пустовавший 15 лет дом под Орлом отсудила «дочка» Газпрома

В Покровском суд рассмотрел дело о выселении семьи из пустого дома.

Как сообщает Покровский районный суд, рассмотрено дело о признании утратившими право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета. Исковое заявление подало ООО «Газпром трансгаз Москва». В качестве ответчика выступила семья, которая, впрочем, уже много лет, как уехала из Орловской области. Этим и примечателен прошедший процесс.

В суде прояснили суть претензий. Газовая компания указала в своем иске, что глава семьи был принят на работу в 1996 году. Спустя два года ему и его семье было предоставлено служебное жилье, а именно дом. Он принадлежал ООО «Газпром трансгаз Москва». Семья прожила в нем до 2005 года, была там зарегистрирована.

В 2005 году мужчина уволился и перевез свою семью на новое место жительства, в Московскую область. С тех пор орловский дом пустует. В нем никто не проживает, никто за ним не сморит. Сейчас дом находится в непригодном для проживания состоянии. Имущества уехавшей семьи в нем тоже не осталось. Однако двое из трех членов семьи по-прежнему зарегистрированы по данному адресу.

Хотя регистрация и не дает права собственности на дом, но она ограничивает право собственника на владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему имуществом. Поэтому газовая компания потребовала «выписать» семью. Исковые требования были удовлетворены.

ИА «Орелград»