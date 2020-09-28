В орловских детсадах пересчитали пенсионеров

Пенсионером является каждый шестой педработник дошкольных организаций.

В Орловской области в сфере дошкольного образования трудятся около 8,4 тысячи человек. Такие данные приводит Орелстат. По сведениям официальной статистики, на начало 2020 года в регионе работало «170 самостоятельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми». Кроме того, действовало 108 групп, созданных при школах.

Непосредственно воспитанием детей в области занимаются 3,9 тысячи педагогических работников. В Орелстате подсчитали, что в среднем на одного педагога приходится 9 детей. Молодежи среди специалистов оказалось немного. Лишь 12,6 процента всех педагогов – это люди в возрасте до 30 лет. В то же время статистики констатируют, что практически каждый шестой педработник орловских дошкольных образовательных учреждений является пенсионером по старости. Что касается уровня их компетенции, то 67,4 процента педагогов в детсадах имеют высшее профессиональное, 32,4 процента — среднее профессиональное образование.

«Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций в первом полугодии текущего года составила 25 829 рублей, — говорится в сообщении Орелстата. – По сравнению аналогичным периодом 2019 года заработная плата педагогов дошкольного образования выросла на 11,9 процента».

ИА «Орелград»