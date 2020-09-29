Полиция нашла подростков, которые искупали «Жигули» в фонтане

Их привлекли к административной ответственности и обещают вызвать комиссию ПДН.

Полиция установила личности подростков, которые устроили «покатушки» в сухом фонтане на площади Содружества в Орле. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. Как уже писал «Орелград», вчера в Сети появилось видео купания в сухом фонтане желтой «копейки»: машина заехала в пешеходную зону и лавировала между подсвеченных струй.

Как выяснилось, за рулем желтой «копейки» сидел 18-летний парень. Но машина была не его, а несовершеннолетнего друга, который и разрешил старшему товарищу порулить. В полиции рассказали, что парня, который катался в фонтане, привлекли к административной ответственности за нарушение двух статей ПДД: управление автомобилем без прав и за езду по пешеходной зоне. Хозяина машины, жителя Орловского района, наказали по статье о передаче автомобиля лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством.

— Материалы в отношении несовершеннолетнего владельца авто будут рассмотрены комиссией по делам несовершеннолетних, — добавили в ведомстве.

Напомним, жители Орла в комментариях к видео купания желтой «копейки» в большинстве своем возмутились инцидентом в недавно отремонтированном сквере.

ИА «Орелград»