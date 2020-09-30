Дело Шлейхера о мошенничестве на 85 млн рублей дошло до суда

Орловские силовики передали в суд дело о хищении денег «Орелгортеплоэнерго».

Следственный комитет в Орловской области передал в суд уголовное дело экс-главы компании «321 Военно-строительное управление» («321 ВСУ»). Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В сообщении СК не называется фамилия фигуранта дела, но из контекста понятно, что речь идет об Артуре Шлейхере (ранее был известен как Артур Саркисов).

По версии следствия, Шлейхер в 2016-2017 г.г. похитил принадлежащие «Орелгортеплоэнерго» деньги на сумму свыше 85 млн рублей. Действовал обвиняемый из личной заинтересованности, украденное потратил по своему усмотрению, считает СК.

— В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, как уже писал «Орелград», силовики установили, что Шлейхер договорился о мошенничестве с тогдашним руководством «Орелгортеплоэнерго». Компания выделила займ в размере 80 млн рублей на достройку социальных объектов. При этом, как полагали следователи, изначально деньги возвращать не планировалось.

Осенью прошлого года Артур Шлейхер собрал местные СМИ на пресс-конференцию. Он объявил, что все возбужденные в отношении него уголовные дела – политические. А также говорил, что сменил фамилию на материнскую, но не говорил зачем. Через неделю его задержали силовики, но суд не дал разрешения на арест.

Компания «321 ВСУ» выступала подрядчиком по нескольким объектам. В частности, начинала строить печально известную Должанскую школу, стадион им. Ленина и еще ряд строек.

ООО «321 ВСУ» было признано банкротом в августе 2017 года.

ИА «Орелград»