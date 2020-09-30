Котлеты с кишечной палочкой обнаружили в Орле

Опасную для здоровья продукцию выявили эксперты.

В Орле при проведении лабораторного анализа мясной продукции были обнаружены условно-патогенные микроорганизмы. Об этом сообщили в Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ. Всего специалистами отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы были исследованы восемь проб свинины, говядины, птицы и мясных полуфабрикатов.

«В результаты испытаний в двух образцах (отруб из говядины лопаточный и котлеты из мяса говядины) были обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение общей бактериальной обсемененности, — рассказали в лаборатории. — Полученные сведения были переданы в управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям для принятия соответствующих мер».

Эксперты объяснили, что присутствие в продукции бактерий группы кишечной палочки может свидетельствовать о несоблюдении санитарных норм и правил при производстве. Другая возможная причина — нарушение условий хранения или срока годности товара. Употребление таких продуктов в пищу может привести к отравлению.

Что касается превышения общей бактериальной обсемененности, то это может указывать на вероятную порчу продукта, в том числе из-за нарушения режимов хранения и транспортировки. Впрочем, это может быть и свидетельством того, что на производстве не созданы необходимые санитарно-гигиенические условия.

ИА «Орелград»