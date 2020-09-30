В Орле будут судить мужчину, который зарезал сына

Преступник был пьян

В суд передано дело орловца, который в июне этого года зарезал сына. Его будут судить за умышленное убийство.

Как рассказали в пресс-службе СКР в Орловской области, преступление произошло в квартире обвиняемого. Там он и его сын в компании еще нескольких человек распивали спиртное. Во время застолья отец и сын что-то не поделили, между ними завязалась ссора. Мужчина взялся за нож и ударил отпрыска в живот. От полученного ранения 32-летний орловец умер в карете скорой помощи.

— В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»