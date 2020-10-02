Мэрия без предупреждения закрыла две самые большие ярмарки выходного дня

Чиновники щедро предложили местным товаропроизводителям торговать в Лужках вместо площадей Жукова и Комсомольской

В последний день работы в администрации Орла сити-менеджер Александр Муромский подписал постановление «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2021-2022 годах» (.rtf). Из него следует, что с 1 января 2021 года закрываются две самые большие ярмарки выходного дня Орла — на площади Жукова и рядом со сквером Комсомольцев.

Из постановления следует, что в Орле останется всего одна ярмарка выходного дня — возле дома №2 на улице Узловой, рядом с железнодорожной станцией «Лужки». Продуктовые ярмарки также будут работать напротив ТЦ «Рио» (суббота-воскресенье) и рядом с домом №122 по Октябрьской улице (район магазина «Орел», только суббота).

В Торгово-промышленной палате (ТПП) Орловской области, которая является оператором орловских ярмарок, не готовы комментировать закрытие площадей, так как пока не получали от чиновников официального уведомления.

«Орелграду» неизвестны мотивы данного решения, а также причины, по которым оно было принято втайне, без общественного обсуждения — или хотя бы уведомления торговцев. Однако редакция предполагает, что за запретом торговать на площадях Комсомольской и Жукова стоит губернатор Орловской области Андрей Клычков. В сквере Комсомольцев продолжается благоустройство, которое началось с приездом Клычкова в Орел. Слухи об «облагораживании» площади Жукова тоже давно циркулируют на Орловщине.

Редакция не может не отметить, что время для скрытного постановления выбрано очень удачное. Торговцы даже не смогут выйти на митинг за свои права — их тут же признают нарушителями «коронавирусного» режима и вообще врагами народа. Массовые собрания в Орле разрешены только Клычкову и его подручным, которые хотят открыть мост «Дружба» или очередную заложенную плиткой «точку притяжения».

ИА «Орелград»