Суд поставил точку в деле о разборке на больничном дворе

Вступил в законную силу приговор Болховского мирового суда.

Перед судом предстал местный житель, который устроил настоящую разборку в стиле «лихих 90-х». Как следует из материалов дела, инцидент произошел в январе 2020 года на территории Болховской ЦРБ. Около 11 часов утра между подсудимым и потерпевшим вспыхнул словесный конфликт. Потерпевший в тот момент находился за рулем автомобиля.

Подсудимый взял у стоявшего рядом приятеля «предмет, похожий на пистолет». Он подошел к машине и постучал пистолетом по стеклу водительской двери со словами: «Выходи!». Учитывая создавшуюся обстановку, водитель расценил данные действия для себя как угрозу убийством и воспринял ее реально.

В материалах дела указано, что предмет, которым угрожал подсудимый, внешне не отличался от настоящего боевого оружия. Более того, молодой человек выстрелил из этого предмета в колесо, пробив шину, когда водитель отказался выходить. Кстати, пуля фигурировала в деле в качестве вещественного доказательства. Эксперты установили, что она была самодельной.

Убедившись в том, что потерпевший напуган и угрозу убийством воспринял реально, подсудимый покинул место преступления. Впрочем, вскоре он был задержан. Свою вину он признал в полном объеме и попросил вынести приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

В отношении него была проведена первичная амбулаторная комиссионная судебно-психиатрическая экспертиза. Согласно заключению, на период инкриминируемого ему деяния у него не было признаков какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности. Суд учел это при назначении наказания. Подсудимый получил 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»